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Ситна та дієтична страва: готуємо запашну солянку

20:15 7 листопада 2023
солянка

Схуднення — це не лише салати, філе та яйця! Для любителів перших страв можна приготувати солянку, від якої не відмовиться ваша родина, впевнена дієтологиня Катерина Черкаська.

Інгредієнти:

м'ясо курки — 50 г

помідор — 100 г

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цибуля — 30 г

морква — 30 г

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огірок консервований — 50 г

оливки — 15 г

йогурт густий — 20 г

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лимон — ½ шт.

зелень, спеції — до смаку

Приготування

Філе нарізаємо шматочками та відварюємо 10 хв. Нарізаємо цибулю та огірок і смажимо на краплині оливкової олії 2−3 хв. Додаємо натертий помідор, спеції та тушкуємо 5−10 хв. Овочеву суміш додаємо до курячого бульйону. Додаємо оливки, спеції, накриваємо кришкою та варимо ще 3−5 хв. Додаємо лимонний сік і йогурт. Перед подачею посипаємо подрібненою зеленню.

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМ» рецептом картопляно-цибулевого крем-супу.

Читайте також: «Ситний, смачний і дуже легкий у приготуванні»: гарбузовий суп від шеф-кухаря Валі Саєнко

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