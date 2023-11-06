Ситна та дієтична страва: готуємо запашну солянку
Схуднення — це не лише салати, філе та яйця! Для любителів перших страв можна приготувати солянку, від якої не відмовиться ваша родина, впевнена дієтологиня Катерина Черкаська.
Інгредієнти:
м'ясо курки — 50 г
помідор — 100 г
цибуля — 30 г
морква — 30 г
огірок консервований — 50 г
оливки — 15 г
йогурт густий — 20 г
лимон — ½ шт.
зелень, спеції — до смаку
Приготування
Філе нарізаємо шматочками та відварюємо 10 хв. Нарізаємо цибулю та огірок і смажимо на краплині оливкової олії 2−3 хв. Додаємо натертий помідор, спеції та тушкуємо 5−10 хв. Овочеву суміш додаємо до курячого бульйону. Додаємо оливки, спеції, накриваємо кришкою та варимо ще 3−5 хв. Додаємо лимонний сік і йогурт. Перед подачею посипаємо подрібненою зеленню.
Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМ» рецептом картопляно-цибулевого крем-супу.
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