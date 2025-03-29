Кролик у цитрусовому соку: може стати найсмачнішою стравою на святковому столі
Якщо знати, як правильно приготувати мʼясо кролика (яке так полюбляв Портос з «Трьох мушкетерів», та й не тільки він), то це може стати найсмачнішою стравою на святковому столі, чудовою вечерею чи обідом. Її легко та швидко готувати, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
- тушка 1 кролика
- 3 ст. л оливкової олії
- 25−30 г масло
- Лимони
- Апельсини
- 1 зуб. часник
- Ароматні трави
- Сіль
- Перець
Приготування:
Мʼясо підсмажити та протушкувати в соку до готовності. Подавати з улюбленим гарніром.
Більш детально у відео.
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