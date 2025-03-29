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Книга рецептів

Кролик у цитрусовому соку: може стати найсмачнішою стравою на святковому столі

20:07 29 березня 2025
Кролик у цитрусовому соку

Якщо знати, як правильно приготувати мʼясо кролика (яке так полюбляв Портос з «Трьох мушкетерів», та й не тільки він), то це може стати найсмачнішою стравою на святковому столі, чудовою вечерею чи обідом. Її легко та швидко готувати, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • тушка 1 кролика
  • 3 ст. л оливкової олії
  • 25−30 г масло
  • Лимони
  • Апельсини
  • 1 зуб. часник
  • Ароматні трави
  • Сіль
  • Перець

Приготування:

Мʼясо підсмажити та протушкувати в соку до готовності. Подавати з улюбленим гарніром.

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Більш детально у відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт запечених овочів до великоднього столу. Читайте також, як готується суп з печериць та смаженої… вермішелі.

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