Кролик у цитрусовому соку: може стати найсмачнішою стравою на святковому столі

Якщо знати, як правильно приготувати мʼясо кролика (яке так полюбляв Портос з «Трьох мушкетерів», та й не тільки він), то це може стати найсмачнішою стравою на святковому столі, чудовою вечерею чи обідом. Її легко та швидко готувати, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

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Інгредієнти: тушка 1 кролика

3 ст. л оливкової олії

25−30 г масло

Лимони

Апельсини

1 зуб. часник

Ароматні трави

Сіль

Перець

Приготування:

Мʼясо підсмажити та протушкувати в соку до готовності. Подавати з улюбленим гарніром.

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Більш детально у відео.

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