На думку астрологів, у перший день квітня потрібно уникати конфліктів, та дослухатися порад друзів.

А чого чекати від другого дня місяця, порадили карти Таро у розкладі, результати якого публікує видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта: «Імператор»

Овни 2 квітня будуть перебувати у центрі подій. Здатність брати на себе відповідальність та лідерство принесуть чудові результати. Не бійтеся брати на себе ініціативу, але пам’ятайте про важливість балансу між силою та справедливістю. Вам доведеться прийняти важливе рішення, яке вплине на ваше майбутнє.

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Порада карт — Довіртеся своїй інтуїції, але не забувайте про логіку.

Телець — Карта: «Ієрофант»

Тельцям варто згадати минуле, щоб знайти відповіді на питання сьогодення. День сприятливий для навчання, медитації. Не бійтеся відкрити своє серце для нових знань та досвіду. Ваша наполегливість допоможе досягти поставлених цілей.

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Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між матеріальним та духовним.

Близнюки — Карта: «Закохані»

Близнюки можуть опинитися перед важливим рішенням, пов’язаним зі стосунками або цінностями. Важливо прислухатися до свого серця та зробити вибір, який відповідає вашим справжнім бажанням.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між розумом та емоціями. Знайдіть час для спілкування з близькими людьми.

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Рак — Карта: «Колісниця»

Для Раків настав час рухатися вперед до своїх цілей. Ваша рішучість і наполегливість допоможуть вам подолати будь-які перешкоди. Не бійтеся брати на себе відповідальність та керувати ситуацією.

Порада карт — Знайдіть час для спілкування з родиною, вони потребують вашої підтримки.

Лев — Карта: «Сила»

Левам важливо залишатися впевненими у своїх силах та не дозволяти страхам керувати. Не бійтеся проявляти свою силу та лідерські якості. Ваша харизма допоможе вам налагодити стосунки з оточенням.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між силою та милосердям. Знайдіть час для творчості, це допоможе вам виразити свої емоції.

Діва — Карта: «Відлюдник»

Дівам варто приділити час роздумам про своє життя та цінності. Можливо, ви відчуєте потребу у самотності. Завтра буде сприятливий час для медитації або прогулянки на природі. Не бійтеся заглибитися у свій внутрішній світ, щоб розібратися у складних ситуаціях.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між роботою та відпочинком.

Терези — Карта: «Справедливість»

Терезам доведеться приймати важливі рішення, які вплинуть на ваше майбутнє. Завтра важливо бути чесними та об’єктивними, щоб уникнути конфліктів. Не бійтеся відстоювати свої права та переконання.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між роботою та особистим життям. Знайдіть час для спілкування з друзями.

Скорпіон — Карта: «Смерть»

Скорпіони на порозі трансформації та змін. Не бійтеся відпустити минуле, щоб відкрити двері для нового. Завтра важливо бути відкритими до змін та готовими до несподіванок.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між емоціями та розумом.

Стрілець — Карта: «Помірність»

Стрільцям краще уникати крайнощів та знаходити золоту середину у всіх сферах життя. Завтра важливо бути терплячими та дипломатичними, щоб уникнути конфліктів. Не бійтеся шукати компроміси. Ваша оптимістичність допоможе вам налагодити стосунки з оточенням.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між роботою та відпочинком. Знайдіть час для подорожей або прогулянок на природі.

Козоріг — Карта: «Диявол»

Козороги можуть зіткнутися з труднощами або спокусами, які вимагатимуть від вас сили волі та рішучості. Завтра важливо бути чесними з собою та не піддаватися негативним впливам.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між матеріальним та духовним. Знайдіть час для відпочинку та розслаблення.

Водолій — Карта: «Зірка»

Водолії перебувають на шляху до здійснення своїх мрій. Завтра важливо не втрачати віру в себе. Не бійтеся ділитися своїми ідеями з іншими людьми. Ваша креативність допоможе вам знайти нові можливості.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між індивідуальністю та співпрацею. Знайдіть час для творчості.

Риби — Карта: «Місяць»

Риби можуть 2 квітня відчувати підвищену емоційність та чутливість. Важливо прислухатися до своєї інтуїції та не ігнорувати свої почуття. Знайти відповіді на важливі питання можна у собі. Ваша емпатія допоможе вам налагодити стосунки з оточенням.

Порада карт — Пам’ятайте про важливість балансу між реальністю та мріями. Знайдіть час для відпочинку на природі або біля води, це допоможе вам заспокоїтися.



Нагадаємо, раніше східні астрологи, а також Дядя Жора, Шугар, MamaRika та «Мишака-гуляка» розповіли українцям про особливості першого дня квітня.

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