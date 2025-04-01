Кабмін змінив правила дорожнього руху для водіїв мотоциклів та мопедів: що відомо

В Україні не тільки підвищують штрафи для водіїв, а й оновлюють правила дорожнього руху. Так, мотоциклам і мопедам дозволили їздити смугами громадського транспорту. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Він зазначив, що таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 1 квітня.

«Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів», — зазначає Мельничук.

Він додав, що відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

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Своєю чергою, в Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, що це дозволить:



- Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.

- Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

- Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

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Раніше рух смугами громадського транспорту в Україні було дозволено їздити таксистам, велосипедистам та автомобілям екстрених служб.

Раніше ми розповідали про те, як підготувати автомобіль до далеких подорожей.

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