Не встигла Мережа відійти від «гніву» Іво Бобула на аферистів, які «приписали» йому смертельну хворобу, як з'явилося повідомлення про образу вже на адресу співака.

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З такою заявою, зокрема, виступив відомий український поет-пісняр Вадим Крищенко, який є автором багатьох хітів Іво Бобула. Про це він сказав в інтерв'ю Главкому.

Виявилося, що сьогодні, 1 квітня, пан Крищенко святкує свій день народження — йому виповнилося 90 років. З нагоди ювілею Вадим Дмитрович планує влаштувати святковий концерт, на який запрошував зірок української сцени. Серед гостей мав бути і Іво Бобул, однак, за словами іменинника, артист йому категорично відмовив.

«Я кажу: „Іво, всі гроші не заробиш, може, приїдеш на концерт?“. А він: „Ой, там заплановано…“. Ну, не будемо про лихе казати», — розповів Крищенко.

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Поет також додав, що вважає свій вік вагомою причиною, аби все ж прийти на концерт та проявити повагу. Однак, за його словами, Іво Бобул так не зробив, а натомість оголосив на цю дату сольний концерт у Черкасах.

«Звичайно, образився. Думаю, що 90 років — вагома дата у товариша, який зробив йому всі знані пісні», — наголосив Вадим Дмитрович.

До слова, найвідоміші пісні Крищенка: «Наливаймо, браття, кришталеві чаші», «Одна-єдина», «Хай щастить вам, люди добрі», «Родина», «Лебеді кохання» та багато інших. Його хіти співають Софія Ротару, Василь Зінкевич, Іво Бобул, Оксана Білозір, Іван Попович, Павло Зібров та інші зірки.

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Нагадаємо, раніше Іво Бобул емоційно висловився про розмір своєї пенсії, заявивши, що йому соромно називати вголос суму, яку він отримує щомісяця.

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