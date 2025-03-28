Не дуже й дешево: названо оптимальну ціну виставленої на продаж квартири Софії Ротару

Легендарна співачка Софія Ротару не може знайти покупців на свою квартиру у столиці росії. Однією з причин того, що квартира не продається, покупці називають надто високу ціну (70 млн рублів).



Оптимальну ціну на житлову площу артистки пропагандистському виданню «АіФ» назвала рієлторка Ганна Васильєва.

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Йдеться про трикімнатну квартиру на Зоологічній вулиці у центрі москви. Її Ротару подарував колишній мер міста Юрій Лужков.

На думку експертки, після кількох місяців у продажу вартість об'єкта потрібно знизити до 30 мільйонів рублів.

«Думаю, це максимум 30 млн рублів (близько 300 тисяч доларів). Якщо впасти до такої ціни, дисконт може компенсувати негатив від покупки», — пояснила Васильєва.

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Без такої знижки багато покупців відмовиться купувати об'єкт, який і так вимагає вкладень. Ремонт у квартирі фахівці вважають застарілим, а меблеві гарнітури, за оцінками рієлтора, купили наприкінці 90-х. Все це дуже відрізняється від модного на сьогодні скандинавського стилю.

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На ремонтні роботи у нового власника піде близько 15 мільйонів рублів, переконана Васильєва. Крім того, житловий комплекс, де розташовується квартира, хоч і елітний, але не новий.

Угода, за словами співрозмовниці газети, невигідна для більшості покупців через «політичну позицію співачки».

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Попри те, що Ротару не внесено до списку «іноагентів», зв'язуватися з її нерухомістю багато хто боїться.

«Всі це розуміють», — прокоментувала Васильєва — певно, натякаючи, що Ротару не хвалить російського диктатора путіна і дотримується патріотичної позиції, хоча і не говорить про це вголос.

Нагадаємо, що багато росіян не тільки не хочуть купувати нерухомість у співачки, яку вважають українкою, але й опускаються до дрібної помсти до «рідної» їм співачки Алли Пугачової, якій «признавалися у коханні» до її від'їзду за кордон.

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