Президент США Дональд Трамп, безсумнівно, скористався моментом найбільшої небезпеки для України як прекрасною бізнес-можливістю, поки не отримає в рази більше, ніж заплатив за нього — готівкою наперед. І якщо ви вважаєте, що це несправедливо — або є прикладом синдрому божевілля Трампа — просто подивіться уважніше на угоду про корисні копалини, яку він намагається нав’язати Україні в момент екзистенційної небезпеки для неї, пише Politico.

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Згідно з «угодою століття», США планують повернути значно більше, ніж 120 мільярдів доларів, які, за підрахунками Кільського інституту, німецького аналітичного центру, американці фактично витратили на допомогу Києву в період з січня 2022 року по грудень 2024 року. Згідно з останньою ітерацією угоди, США отримають половину доходу від української нафти, газу та вуглеводнів, а також майже весь дохід від її металів, найважливіших мінералів та «інших матеріалів, що видобуваються».

США також отримають прибутки від будь-якої інфраструктури, пов’язаної з природними ресурсами, включаючи дороги, залізницю, трубопроводи, порти, термінали та нафтопереробні заводи. Перелік інфраструктурних переваг можна продовжувати довго.

Не задовольняючись цим, США отримували б усі ліцензійні платежі та прибутки від природних ресурсів, доки Україна не виплатить США щонайменше 100 мільярдів доларів військового боргу США з додаванням 4 відсотків під час виплати боргу. Після цього Україна врешті-решт отримуватиме половину прибутків і роялті від її власних природних ресурсів, але невідомо, коли це станеться — борг, як зазначено в угоді, на щастя, менший за 350 мільярдів доларів, початково заявлених Трампом, еквівалентний 56 відсоткам ВВП країни, і це без урахування відсотків. Отже це не ленд-ліз, а більше схоже на нерівноправні договори, які західні імперські держави нав’язали Китаю в 19 столітті, йдеться у статті.

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І хоча українці нарікають на ідею виплати «репарацій» США, важливо пам’ятати, що те, що вимагає Трамп, насправді не є «військовими репараціями» — виплатами, щоб відшкодувати шкоду, заподіяну переможеним агресором. Скоріше президент США діє як воєнний спекулянт і аморально користується моментом, щоб обдурити, йдеться у статті.

Щодо ленд-лізу, то ідея полягала в тому, що «є особистий інтерес у позичанні вашого шланга сусідові — вогонь також може поширитися на ваш будинок, тому краще загасити його раніше». І можливий закон, схвалений Конгресом США, надав йому широкі повноваження «продавати, передавати право власності, обмінювати, здавати в оренду, позичати або іншим чином розпоряджатися предметами» іншим країнам в інтересах національної безпеки США.

У 2022 році колишній президент Джо Байден посилався на програму Рузвельта, коли підписував Закон про оборону демократії в Україні про ленд-ліз щодо надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для її захисту від росії.

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«Трамп, однак, не бачить власних інтересів у допомозі союзникам, натомість повторюючи, що США у безпеці завдяки «великому, прекрасному океану». Але Рузвельт цьому не вірив. У грудні 1940 року в радіопередачі, де він представив ідею про те, що Америка стане «великим арсеналом демократії», він попередив, що країна не може стояти осторонь: «Деякі з нас хочуть вірити, що навіть якщо Британія впаде, ми все ще в безпеці через широкий простір Атлантичного та Тихого океанів». Сучасні технології, застеріг він, уже ефективно скоротили відстані через ці океани. Рузвельтівські угоди про ленд-ліз передбачали відплату не у вигляді грошей чи повернутого обладнання, а вимагали «спільних дій, спрямованих на створення лібералізованого міжнародного економічного порядку в післявоєнному світі», йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни.

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