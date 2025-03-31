Трамп пригрозив Зеленському «великими проблемами» у разі непідписання угоди про корисні копалини

Нещодавно американська сторона передала Україні проєкт угоди щодо корисних копалин, який докорінно відрізняється від документу, що планувався до підписання у лютому цього року. В проєкти, як стверджувало українське керівництво, з'явилися положення, які раніше були відкинуті. Власне, пункти документу, які потрапили в пресу, викликали чимало дискусій.

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А президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському «великі проблеми», якщо той відмовиться від угоди, пише «Суспільне» з посиланням на Reuters.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», — сказав Трамп.

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Він також в черговий раз заявив, що Україна «ніколи не стане членом НАТО» і що «Зеленський це розуміє».

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Тим часом в росії заявляють про початок перемовин із США щодо угод в сфері видобутку рідкоземельних металів. Як пише «Українська правда», уповноважений російського президента з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв заявляв, що обговорюються не лише метали, але й інші проєкти в росії. Російська преса писала, що ці питання можуть додатково обговорюватися під час чергової зустрічі американців та росіян в Саудівській Аравії. Ймовірно, така зустріч може відбутися у середині квітня.

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Нагадаємо, що народний депутат України Ярослав Железняк зазначав, що проєкт, зокрема, передбачає створення фонду, де більшість та право вето має бути за американцями. А угода стосуватиметься не лише рідкоземельних матеріалів, а й всіх копалин — в тому числі нафти та газу. США хочуть, аби їхнім внеском вважалася вся допомога, яка була надана Україні адміністрацією Джозефа Байдена з 2022 року. Один з українських ексчиновників, коментуючи пропозиції США, сказав, що це схоже на репарації, які має сплачувати країна, яка програла війну.

Фото з сайту Офіса президента України

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