Це була людина з великим серцем: під Запоріжжям загинув воїн з Вінниччини

У боях за незалежність України загинув Олександр Пращук. Захисник мешкав у Гнівані. За словами земляків, після служби в армії він працював на шиноремонтному заводі, згодом обіймав посаду завідувача складу автозапчастин, повідомляє міська рада:

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«У листопаді 2023 року Олександр був мобілізований до лав ЗСУ. Після двох місяців військової підготовки проходив службу у складі Повітряних сил у місті Умань. Пізніше був переведений до Сухопутних військ, де виконував обов’язки стрільця-помічника гранатометника. Служив на Запорізькому напрямку».

У героя було багато планів на життя, але їх обірвали окупанти. 19 березня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Олександр загинув.

«Він був людиною з великим серцем, наповненим добром і світлом. Олександр любив життя, мав глибоку віру в Бога та разом із сім’єю відвідував костел. Його скромність, порядність та доброзичливість назавжди залишаться у пам’яті. Він був турботливим чоловіком, люблячим батьком та дідусем, на якого завжди можна було покластися», — розповіли у міськраді.

У 51-річного бійця залишилися дружина, брат, син, дочка та онук.

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Раніше стало відомо, що Рівне попрощалось із загиблим героєм Леонідом Ушловим, який до свого 50-річчя він не дожив всього тиждень.

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