Він багато часу проводив із дітьми: в бою поліг захисник з Рівненщини

Рівне попрощалось з загиблим героєм Леонідом Ушловим… До свого 50-річчя він не дожив всього тиждень, повідомляє міська рада.

«Леонід після училища пішов до армії, де продовжив службу та закінчив школу прапорщиків. Протягом багатьох років служив у війську, останні роки перед пенсією служив у СІЗО. П’ять років тому вийшов на пенсію. 10 червня 2024 року він вирішив поновити свої дані у центрі комплектування, де йому запропонували вступити до лав Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

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За словами земляків, поза службою Леонід Ушлов був людиною, яка любила свою сім’ю понад усе. Він багато часу проводив із дітьми, особливо коли працював неподалік від дому. А ще обожнював грати у футбол з сином і завжди знаходив час для сімейних радощів.

«На жаль, 21 березня 2025 року 49-річний прапорщик Леонід Ушлов помер у лікарні міста Дніпро від тяжких поранень, отриманих унаслідок ворожого обстрілу. У нього залишилися дружина, син, донька, онука, мати, батько та брат», — пишуть земляки.

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Раніше повідомлялося, що на Курщині загинув воїн із Хмельниччини.

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