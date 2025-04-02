На третій рік війни Порошенко збагатився на рекордні 4,6 млрд грн, — декларація НАЗК

Народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, — йдеться в щорічній декларації лідера «Євросолідарності», оприлюдненій у реєстрі НАЗК, повідомляє УНІАН.

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«Так, у 2024 році сукупний дохід задекларований Петром Порошенком становив 4 мільярди 620 млн гривень. Ця цифра — у понад 3 рази більша за аналогічний показник 2023-го та 2022 років, коли доходи Порошенка становили 1,44 млрд та 1,43 млрд гривень відповідно. Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли нардеп заробив всього 162 млн грн, заробітки Порошенка за 2024 зросли у 30 разів», — йдеться у матеріалі.

Як зазначається, основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних з бізнес-структурами політика.

«Помітно зросли і обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 році Порошенко вивів з України вже майже вдвічі більше — 1,21 мільярда гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури», — пише УНІАН.

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Зазначається, що за три роки повномасштабної війни Порошенко задекларував сумарно понад 7,5 мільярда гривень доходу, з яких більшість отримано у 2024 році.

Як писало «РБК-Україна» з посиланням на данні НАЗК та експерта Валентина Гладких, Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував.

УНІАН пише, що за час повномасштабної війни Порошенко піднявся у рейтингу найбагатших українців з 12 на 3 місце. Його родина задекларувала майже мільярд доларів у різних активах. Як зазначив Валентин Гладких, річний прибуток Порошенка перевищив сукупні доходи всіх 705 депутатів Європейського парламенту.

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Нагадаємо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, у тому числі до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук. Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у державній зраді та сприянні російським інтересам.

Згідно з результатами соцопитування, 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука й Коломойського, вважаючи їх заслуженими.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що у Держфінмоніторингу назвали запроваджені РНБО санкції до олігархів інструментом захисту нацбезпеки.

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