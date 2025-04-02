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«Можливо, Трамп зрозуміє, що путін грає у свою улюблену гру»: експерт про перемовини та допомогу Україні

11:22 3 квітня 2025
Трамп та Путін

Президент США хоче зробити так, щоб у війні якнайшвидше настало перемир'я. У цьому переконаний доктор політичних наук Ігор Петренко. Він вважає, що ситуація із затягуванням перемовин з боку глави кремля не влаштовує і злить Трампа.

«Трамп хоче перемир'я. Далі більш широке політичне врегулювання з гарантіями безпеки — справа європейців. Він бачить свою місію в тому, щоб припинили стріляти. Але це не є рішенням, це не мир у тому розумінні, який має бути», — каже аналітик.

На думку Петренка, путін чудово розуміє, що США не хочуть безпосередньо займатися конфігурацією безпеки. Тому робить все можливе, щоб не піти на перемир'я.

«Коли питання всеосяжного перемир'я було зняте з порядку денного рф, Сполучені Штати ніяк не відреагували. Можливо, Трамп зрозуміє, що путін грає у свою улюблену гру: дробити питання на дрібніші й намагатися затягувати в обговорення, висуваючи якісь нові вимоги. Хоча найкраща відповідь на затягування — це було б, безумовно, збільшити підтримку України наданням озброєння», — зазначив Петренко.

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Раніше аналітик Майкл Кларк назвав головну умову, завдяки якій можна досягти миру з росією.

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