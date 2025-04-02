Близнюкам — «Король Жезлів» та сюрприз, Левам — «Трійка Денаріїв» та обережність у фінансових питаннях: Таро-прогноз на 3 квітня
Фахівці у сфері Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень (з 31 березня по 6 квітня), а тарологи розповіли, яким буде день 3 квітня. Цей день обіцяє бути насиченим для всіх знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Зірка
Козерогам для досягнення успіху слід проявити активність. Для них відкриються перспективні можливості у роботі та особистому житті.
ВОДОЛІЙ — Суд
На Водоліїв чекають вдалі фінансові рішення. У стосунках із близькими можливі розбіжності. Не треба боятися йти на компроміси.
РИБИ — Путівник
На Риб чекає поворотний момент. Їм треба прислухатися до інтуїції та внутрішнього голосу. Час підійде для саморозвитку та творчих пошуків.
ОВЕН — Сонце
У Овнів настає сприятливий час для значних змін. На них чекає успіх і радість. В особистому житті також можливі приємні події.
ТЕЛЕЦЬ — ЧЕТВІРКА ЖЕЗЛІВ
На Тельців чекає період стабільності, гармонії та успіху у справах. Їм потрібно не прогаяти можливості насолодитися моментами радості.
БЛИЗНЮКИ — Король Жезлів
На Близнюків чекають несподівані, але приємні сюрпризи. Не варто боятися проявляти рішучість та брати на себе відповідальність.
РАК — П'ятірка Кубків
Ракам варто бути обережнішими з емоціями. Можливі розчарування чи жаль. Їм потрібно прийняти ситуацію такою, якою вона є.
ЛЕВ — Трійка Денаріїв
Левам треба проявити особливу обережність у фінансових питаннях. Їм варто уникати великих покупок, особливо в онлайн-магазинах.
ДІВА — Дама Денаріїв
Дівам треба бути стриманими та дипломатичними. Їм слід уникати конфліктів, особливо із близькими. Зайва емоційність може призвести до розбіжностей.
ТЕРЕЗИ — Шістка Меч
Терезам необхідно завершити важливі справи. Їхнє старання буде помічено керівництвом, що може призвести до кар'єрного зростання.
СКОРПІОН — Палац Жезлів
На Скорпіонів чекає доленосний день. Їм треба довіритись своїм почуттям — вони не підведуть. День сприятливий для важливих рішень.
СТРІЛЕЦЬ — Колесо Фортуни
Стрільці можуть зіткнутися з невеликими фінансовими втратами, але в найближчому майбутньому на них очікує прибуток. Головне — не впадати в паніку.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, представники яких стануть багатшими у квітні.70
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