Моуріньо схопив тренера суперника за ніс і влипнув у гучний скандал (відео)

Наставник «Фенербахче», знаменитий португалець Жозе Моуріньо, якого свого часу викрили в подружній зраді, напав на тренера суперника і опинився в епіцентрі скандалу після домашньої поразки в матчі ¼ фіналу Кубка Туреччини від «Галатасарая» (1:2) та вильоту з турніру, повідомляє Fotomac.

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Щойно пролунав фінальний свисток, як на полі виникла бійка між гравцями обох команд. В результаті Мерт Яндас із «Фенербахче», а також Керем Демірбай та Бариш Йилмаз із «Галатасарая» отримали червоні картки. Втім, 62-річного Моуріньо це не зупинило. Підійшовши ззаду, він схопив за ніс 51-річного головного тренера «Галатасарая» Окана Бурука (до речі, бронзового призера чемпіонату світу у складі збірної Туреччини), який одразу впав на газон.

«Між мною і Моурінью нічого не було, — заявив після інциденту наставник „Галатасарая“ Окан Бурук. — Він ущипнув мене за ніс ззаду. Залишилася невелика подряпина. Звичайно, це було не дуже красиво та елегантно. Ми очікуємо, що тренери будуть поводитися адекватніше в таких ситуаціях. Я не перебільшуватиму цю проблему, але це був не найкращий вчинок».

Тепер Моуріньо, напевно, загрожує дискваліфікація. Особливо, якщо врахувати, що після нульової нічиєї у лютневому матчі між «Фенербахче» та «Галатасараєм» у турецькій суперлізі він був покараний за расизм. Тоді португалець заявив, що «лава запасних суперника стрибала, як мавпи», і був дискваліфікований на чотири поєдинки, а також оштрафований на 50 тисяч євро.

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Нагадаємо, що за свою яскраву тренерську кар'єру в «Порту», «Челсі», «Інтері», «Реалі», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхемі», «Ромі» та «Фенербахче» Жозе Моуріньо завоював 25 трофеїв, зокрема, двічі вигравши Лігу чемпіонів таЛігу Європи (Кубок УЄФА), а також одного разу Лігу конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жозе Моуріньо «помстився» футболістам «Роми» після звільнення.

Фото принтскрін

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