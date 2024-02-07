Знаменитий португальський тренер Жозе Моуріньо, який виграв у 2022 році з «Ромою» Лігу конференцій, дуже образився на колишніх своїх підопічних після звільнення з клубу в середині січня. Goal повідомив подробиці.

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Перед відходом 61-річний фахівець, почуваючи себе зрадженим гравцями та клубом, залишив перстень, подарований йому командою після перемоги в єврокубку, у шафці капітана «Роми» Лоренцо Пеллегріні. Біля персня Моуріньо поклав фотографію, на якій він знятий з кубком Ліги чемпіонів та іншими трофеями, і записку: «Коли станете чоловіками — поверніть мені це».

Зазначається, що деякі гравці, зокрема. Браян Крістанте і Лоренцо Пеллегріні намагалися пояснити тренеру, що не знали про його звільнення до останнього дня. Серед гравців «Роми» Моуріньо не вважає зрадниками лише Джанлуку Манчіні, Едоардо Бове та Пауло Дібалу.

До речі, залишаючи тренувальну базу клубу, тренер зворушливо попрощався з уболівальниками, ледве стримуючи при цьому сльози.

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Як відомо, португалець очолив римський клуб улітку 2021 року. У сезоні-2021/2022 «Рома» виграла Лігу конференцій, а через рік «вовки» дійшли до фіналу Ліги Європи. Під керівництвом фахівця римляни провели 96 матчів, у яких здобули 44 перемоги, 23 рази зіграли внічию та 29 зустрічей програли. Після звільнення Моуріньо «Рома» під керівництвом Даніеле де Россі виграла всі три поєдинки.

Нагадаємо, що за свою яскраву тренерську кар'єру в «Порту», «Челсі», «Інтері», «Реалі», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхемі» та «Ромі» Жозе Моуріньо завоював 26 трофеїв, зокрема двічі вигравши Лігу чемпіонів та Лігу Європи (Кубок УЄФА), а також один раз Лігу конференцій.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жозе Моуріньо викрили у подружній зраді.

Фото ФК «Рома»

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