Сезон вечірок стартував: Девід Бекхем почав відзначати свій 50-й день народження

Девід Бекхем, який нещодавно досягнув «майже ідеальної» фізичної форми, почав святкувати своє 50-річчя, хоча день народження у нього лише у травні.



Передсвяткові заходи стартували з вечірки в Маямі, повідомила у соціальній мережі дружина іменинника Вікторія.

ВІДЕО ДНЯ

На святі зібралася майже вся родина: дружина, донька та молодші сини зі своїми дівчатами.

Старшого сина Брукліна Бекхема та його дружини, Ніколи Пельтц, не було: з ними у родини все ще непрості стосунки.

РЕКЛАМА

На світлинах Девід, Вікторія, їхня 13-річна донька Харпер Севен зображені з 22-річним Ромео та його дівчиною Кім Тернбулл, а також з 20-річним Крузом з коханою, бразильською співачкою Джекі Апостол.

У мережі звернули увагу на те, що дочка і «невістки» Бекхемів дотрималися дрес-коду, з'явившись на вечірці у вечірніх сукнях.

РЕКЛАМА

Також вечірку відвідали Ліонель Мессі з дружиною, чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан, колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні та інші.

Старший син Бекхемів, 26-річний Бруклін, тим часом разом із дружиною Миколою Пельтц знаходяться зараз у Каліфорнії. Відомо, що у Вікторії склалися натягнуті стосунки з невісткою, яка є спадкоємицею американського промисловця та мільярдера.

Все почалося через те, що Нікола відмовилася від весільної сукні модного бренду Вікторії Victoria Beckham та її допомоги при підготовці урочистостей, які відбулися у квітні 2022 року. Пізніше між Вікторією та Ніколою намітилися ознаки примирення, і остання кілька разів з'являлася на показах моделей бренду свекрухи, але все ж таки дружніх стосунків у дружини Брукліна з його сім'єю поки не склалося.

Тим часом колишня коханка британського футболіста Ребекка Лоос нещодавно дала коментар виданню 60 Minutes Australia, в якому стверджує, що ніколи не брехала про стосунки з Бекхемом й наголосила, що всі роки говорила лише правду.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook