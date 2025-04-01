Була першою, кого Девід бачив кожного ранку: колишня коханка Бекхема розповіла про їхній роман

В наші дні Девід та Вікторія Бекхеми — зразок подружжя, яке бере участь у багатьох світських заходах, допомагає королю Чарльзу III та королеві Каміллі, а також виховує чотирьох дітей.

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Пара у 2023 році. Фото nypost.com/

При цьому обоє намагаються забути про кризу у відносинах, причиною якого стала зрада футболіста з його помічницею Ребеккою Лоос.

Сама ж Ребекка, схоже, не збирається мовчати, адже зв'язок з футболістом став для неї чимось на кшталт «хвилини слави». Нещодавно вона дала коментар виданню 60 Minutes Australia, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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У розмові з вона знову згадала зраду Девіда Бекхема, натякнувши, що було дивно, якби її не сталося. За її словами, вона була для чоловіка Вікторії тією людиною, яку «ти першою бачиш вранці, коли прокидаєшся, і останньою, коли лягаєш спати».

Ребекка Лоос у 2023 році. Фото WireImage

Втім, жінка розуміє, що зайвого говорити не варто — вона назвала подружжя одним із найвпливовіших у медіапросторі.

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Ребекка стверджує, що ніколи не брехала про стосунки з британським футболістом і наголосила, що всі роки говорила лише правду.

«Я дотримувалася правди. Я ніколи не перебільшувала. Я ніколи не брехала ні про що. Чому? Тому що я виступаю проти найсильнішої, найвпливовішої пари у ЗМІ, яка має всі гроші світу на найкращий піар, найкращих юристів. І все, що я мала на своєму боці, це правда», — зазначила Лоос.

Раніше з'явилася інформація, що Вікторія має намір публічно розповісти про численні зради чоловіка. Уточнювалося, що несподіваний напад відвертості відбудеться у новому документальному шоу від Netflix — цього разу присвяченому особисто екс-перчинки. Проте зрозуміло, що подружжя заразом — їхні стосунки перевірені і роками, і труднощами, а тому Ребеці нема чого радіти.

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