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Тут усе криштально ясно: стало відомо, чому Бред Пітт із недовірою ставиться до жінок

21:30 2 березня 2025
Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред Пітт та Інес де Рамон мають міцні стосунки, хоч нещодавно і відклали весілля. Але разом із тим журналісти пригадують, що в актора завжди була недовіра до колишніх — Дженніфер Еністон і Анджеліни Джолі. Розкриваючи причину цього, джерело повідомило виданню Geo.tv, що «історія Бреда кришталево ясна».

«Коли він закоханий у жінку, він починає з нею взаємодіяти майже інстинктивно», — пояснили вони.

Згадуючи багаторічну ворожнечу між Бредом і Анджеліною через виноробню, джерело продовжило: «Це саме те, що Бред робить. І коли ці стосунки розриваються, це завдає йому багато болю і забирає багато часу та енергії, щоб розв’язати фінансові питання».

Однак інсайдер зазначив, що Бред цінує бізнес-геній Інес і час від часу запитує її думку з фінансових питань.

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«Вона надзвичайно талановита дизайнерка із чудовим почуттям маркетингу, — зізнався знайомий актора. — Тому він часто просить її висловити свою думку, але це суто неформально».

Водночас з'явилася інформація, що Інес хвилюється через те, що Бред повернувся до спілкування з колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Фото: getty images

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