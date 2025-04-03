Була потужна боротьба: популярному артисту дозволили виїзд за кордон

Популярний співак Ярослав Карпук, відомий за псевдонімом YAKTAK відновив свої гастролі по Європі. Відомо, що після запровадження нових правил перетину кордону для митців та медійників, концерти артиста, який мав виступати у багатьох європейських містах, були скасовані. Нарешті команда отримали всі дозволи і, змінивши графік, виїжджає з благодійною ціллю збору коштів на підтримку ЗСУ. На своїй сторінці у соціальній мережі Ярослав повідомив новину, додав, що концерти скасовані лише у двох містах — Кельце і Сосновець.

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«Нарешті ми отримали дозвіл на виїзд в наш закордонний тур, — написав артист. — Дякую всім, хто очікував, підтримував, ви навіть не уявляєте, яка це була потужна боротьба.

Так склалося, що конкретно тоді, коли ми мали виїхати — змінилися правила, і в цих «змінених правилах» було дуже багато нюансів, які ніяк не сприяли швидкому вирішенню. Весь місяць ми очікували позитивну відповідь… і через сотні наших спроб та сотні наших поданих документів, нарешті в нас є офіційний ДОЗВІЛ!

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На цих концертах і в цих турах, у мене та у багатьох інших українських артистів збираються великі, або навіть величезні кошти для ЗСУ, бували моменти що за один концерт вдавалося отримати донатами десятки тисяч євро, з яких одразу купувалися машини та інша допомога нашим хлопцям".

Шанувальники співака пораділи новині і додали, що чекають на виступи.

«Клааас! хто стукає, тому завжди відкривають двері! - підтримали артиста. — Бажаю сил на натхнення в турі!»

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«Чекаємо на тур Україною», — додали шанувальники.

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