Безсовісна: мережа обурена поведінкою популярної реперки

Популярна українська співачка, реперка та учасниця від України на «Євробаченні-2024» alyona alyona, яка зізналася у проблемах, відпочила у Єгипті. У відпустку співачка поїхала разом зі своєю подругою та про всі перипетії подорожі розказувала на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами alyona alyona вона вже вдруге відпочиває у Єгипті і на цей раз спробувала зайнятися дайвінгом.

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«Я ЩАСЛИВА, — підписала світлини з відпочинку артистка. — Я знаю, що таке жити на максимум. Це коли віддаєш усю енергію, працюєш без упину, віддаєш всю себе, підтримуєш інших і в якийсь момент розумієш — батарейки сіли, і час поповнити власні сили.

Що мене завжди наповнювало — подорожі… Я вдруге повернулася до Єгипту, і я дала собі другий шанс дайвінгу, адже 4 роки тому я дуже боялася і змогла зануритися тільки на 2 метри. Цього разу моя глибина — 12 метрів. Підводний світ — це щось неймовірне! Я знову бачила рибок за склом, я щаслива".

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Підписники відреагували на світлини та пост співачки, були і ті, хто звинуватив alyona alyona у невчасному дописі про відпочинок.

«Спочатку вони скаржаться, що люди не донатять, а через місяць їдуть на море, — написали у відповідь. — А ті люди, які мають донатити, вже кілька років не відпочивали. Безсовісна».

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«І я не розумію для чого ці відпочинки постити? — обурилися у мережі. - Вночі 267 шахедів, прості смертні українці на межі і тут на тобі «жіть, нужна жіть».

«Ну то вирийте яму, ляжте і вмріть, — зреагувала і сама alyona alyona. — Я така сама смертна і проста».

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«Обожнюю вас і засуджую хейтерів, від вас віє шалена енергія і мотивація, більшість коментаторам можна було б не писати гнівні коментарі, а чомусь навчитись, навіть просто тому, щоб радіти життю, а не писати комусь гидоту і демонструвати всім, як вони ображені на життя», — підтримали співачку.

«Як було під водою?» — запитали у alyona alyona.

«Дуже гарно, а другий раз аж змерзла», — відповіла співачка.

Нагадаємо, раніше співачка зізнавалася у своїх почуттях.

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