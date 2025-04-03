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Звикла до дорогих речей: наречена Джеффа Безоса з’явилась зі стаканом для кави на тисячі доларів

16:43 3 квітня 2025
Лорен Санчес. Фото Page Six

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес, у якої попереду — космічний політ і весілля у Венеції, здивувала багатьох читачів незвичним аксесуаром.

Про це пише Page Six.

55-річна журналістка попала в об'єктиви папараці після ділової зустрічі в районі Студіо-Сіті в Каліфорнії.

Звичайно, вона зацікавила публіку не синьою майкою, джинсовою юбкою гостроносими туфлями і сонцезахисних очках.

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Ні — виявилося, що наречена одного з найбагатших чоловіків світу несла в руках білий клатч люксового бренду Balenciaga, який виконаний у вигляді стакана для кави.

Той самий білий клатч. Фото Page Six

Згодом журналісти вияснили, що така «чашка для кави» коштує зовсім немало — $ 5,750 — майже шість тисяч доларів.

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«За таку ціну буде зовсім не до кави», — жартують журналісти.

Відзначимо, що Безос наразі посідає третє місце у світі за величиною своїх статків — станом на 1 квітня активи засновника Amazon оцінювалися у 215 мільярдів доларів.

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