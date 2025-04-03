Перше весняне підживлення полуниці: як його проводять на Київщині (відео)

Поки досвідчений аграрій з Харкова пересаджує розсаду помідорів, його колега з Київщини Валерій вирішив зайнятись полуницею — не менш важливою та «стратегічною» культурою.



Спочатку пан Валерій розповів, що з початку року вони з дружиною очистили ділянку від старого листя та соломи, якими вкривали рослини восени для того, щоб після зимування прогрівся грунт і швидше запустились процеси розвитку кореневої системи.

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Також полили розсаду і розрихлили ґрунт, а потім зробили луночки спеціально для наступного підживлення. Ще раніше було проведено обробку від шкідників препаратом «Хорус» та від хвороб — препаратом «Актара».

«А кілька хвилин тому, — розповідає Валерій, — ми зволожили ґрунт біля кореневої системи кожної рослинки — полили чистою водою, щоб підживлювати полуниці по вологому ґрунту».



Не менш важливою умовою було те, щоб грунт прогрівся до температури + 10°, — це дозволяє проводити наступне підживлення.

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Для нього Валерій використовує укорінюючий засіб, задача якого — допомогти рослинці трішки пришвидшити свій розвиток — саме кореневої системи.

Продовження розповіді аграрія — на відео.

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