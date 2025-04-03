Терористи знову обстрілювали мирні міста і села України: постраждали люди, пошкоджено житло та інфраструктуру

Росіяни, попри заяви про можливе перемир'я, знов завдали ударів по Україні. Вночі ворог вдруге за добу масовано атакував Харків, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.



За його інформацією, лише впродовж години окупанти застосували по місту та області 17 БпЛА типу «шахед». Більшість ударів прийшлося на Київський район. Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі.



«14 ударів ворожих безпілотників прийшлися по пʼятьох локаціях міста, усі у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Є невеличкі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури», — уточнив мер міста Ігор Терехов.



Під удар також потрапила Черкаська Лозова. Там внаслідок обстрілу ворожим БПЛА спалахнула пожежа.

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Вночі агресор спрямував дрони й на Дніпропетровщину. Підрозділи ПвК «Схід» знищили 10 ворожих цілей.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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По Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 539 ударів по 8 населених пунктах. Надійшло 8 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.



За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на Херсонщині російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку, 8 приватних будинків та магазин. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

На фронті за минулу добу відбулося 216 бойових зіткнень. За даними Генштаба, більше всього атак росіян було на Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.



Нагадаємо, надвечір 2 квітня росіяни запустили балістичну ракету по Кривому Рогу. Удар був по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинуло четверо людей. Ще 17 людей постраждали, у тому числі двоє дітей — хлопчик 8-ми та дівчинка 6-ти років. Одинадцять поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні. У 10 поранених стан середньої тяжкості.

На місці удару виникла велика пожежа. Пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків. Перебито ЛЕП, 1900 споживачів залишилися без світла.

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