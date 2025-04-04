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Події

У Дніпрі вибухнув автомобіль із чиновником та його дружиною: не виключено теракт (фото)

9:34 4 квітня 2025
Теракт в Дніпрі стався 4 квітня. Фото поліції

Напередодні правоохоронці повідомляли про вибухи в Києві, під час яких загинули двоє людей, а одна людина постраждала. А наразі стало видомо про надзвичайну подію у Дніпрі.

Як повідомляють в поліції Дніпропетровщини, внаслідок вибуху авто постраждав посадовець та його дружина.

В Дніпрі ранком 4 квітня вибухнула автівка посадовця. Фото поліції

Про НП стало відомо ранком у п'ятницю, 4 квітня — відповідне повідомлення правоохоронці отримали близько 07:40.

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«На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події», — йдеться у повідомленні.

Через підрив авто постраждав посадовець та його дружина. Фото поліції

Тим часом ресурс «Дніпро Оперативний» пише, що одна з версій — теракт. Постраждалі наразі шпиталізовані.

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Нагадаємо, що на Дніпропетровщині завербовані росією агенти готували та здійснювали теракти, приносячи вибухові пристрої під будівлі під адмінбудівлі. Зокрема, спецслужба розшукала підривників ТЦК у Павлограді.

Фото поліції

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