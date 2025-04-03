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Події

На ринках Києва сталися вибухи: є загиблі

15:36 3 квітня 2025
Ринок «Юність». Фото Поліції Києва

Вдень у Деснянському районі Києва стався вибух. Загинули дві людини.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків», — йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Поліцейські оглядають місце подій. Фото Поліції Києва

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Пізніше в КМДА додали подробиць — вибух стався на ринку «Юність». За попередньою інформацією, там вибухнув газовий балон.

Наслідки вибуху. Фото Поліції Києва

Пізніше у військовій адміністрації столиці повідомили про ще один вибух — у Дніпровському районі. Там чоловік внаслідок вибуху біля гаражів травмувався чоловік. Як з'ясувалося, постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками постраждалому посікло живіт. Загрози для його життя немає.

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«Просимо відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями, керуватися лише інформацією офіційних служб. Правоохоронці, рятувальники і медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації», — додали у КМВА.

Зазначимо, що у Києві вибухи на ринках стаються не вперше. Наприклад, раніше в Дніпровському районі Києва 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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