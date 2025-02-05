Залягли «на дно» та чекали на винагороду від окупантів: поліція та СБУ розшукали підривників ТЦК у Павлограді (фото, відео)

СБУ та Нацполіція затримали завербованих росіянами громадян, які 1 лютого встановили вибухівку біля ТЦК у Павлограді — тоді осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в СБУ, всіх учасників агентурної групи затримали протягом доби в Дніпрі та на Одещині.

На співпрацю з ворогом пішли троє молодиків віком 21 і 22 роки, які шукали «легкі» заробітки у телеграм-каналах.

Підривників Павлоградського ТЦК затримали протягом доби. Фото СБУ

РЕКЛАМА

Один з них — мешканець Павлограда — зробив саморобний вибуховий пристрій, користуючись інструкцією росіян, та заховав поблизу власної оселі. Вибухівку він начинив цвяхами та гайками, аби збільшити дію її ураження під час детонації.

Двоє інших — мешканці Одещини, які спеціально приїхали до Павлограда, отримали координати схованки, забрали СВП та встановили його поблизу будівлі ТЦК та СП. Також ними було організоване приховане відеоспостереження, щоб зафіксувати наслідки теракту. СВП було віддалено активоване росіянами через виклик на мобільний телефон.

РЕКЛАМА

Теракт у Павлограді на замовлення росіян вчинили місіцевий мешканець та двоє одеситів. Фото СБУ

«Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони „залягли на дно“ і чекали на гроші від окупантів. Утім, замість обіцяних коштів з росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)», — зазначають в СБУ.

РЕКЛАМА

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ексклюзивний матеріал про вбивство у Пирятині військовослужбовця з ТЦК та СП «Прикинувся хворим і попросив зупинити автобус: шокуючі деталі вбивства військового на Полтавщині» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

219

Читайте нас у Facebook