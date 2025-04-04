Окупанти вдарили дроном по залізничній станції на Чернігівщині (фото)
В «Укрзалізниці», яка нещодавно стала ціллю масштабної атаки хакерів, повідомили, що росіяни завдали удару по вокзалу Семенівки, що у Чернігівській області.
«Сьогодні російські терористи завдали удар по вокзалу Семенівки в Чернігівській області. В результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих», — зазначили в компанії.
Керівник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус додав, що ударні дрони противника пошкодили транспортну та цивільну інфраструктуру Семенівської громади.
«Є руйнування у місті Семенівці. Попередньо, люди не постраждали. За добу, що минула, під ударом перебували три райони області. 75 вибухів у 20 населених пунктах», — додав він.
Нагадаємо, що вночі російські «шахеди» атакували Харків, Дніпро та Запоріжжя — є жертви, багато людей поранені.
Фото зі сторінки В'ячеслава Чауса173
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