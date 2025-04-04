«Я виявляю турботу про людей»: Меган Маркл на старті запуску нового бренду

Меган Маркл, яка нещодавно зробила ринопластику, продовжує підготовку до запуску свого бренду «Як завжди» (As Ever). Реліз заплановано вже найближчими днями. На сторінці Меган в Instagram з'явилося фото з-за лаштунків майбутнього показу, а також зображення зі зйомок, що відбуваються в особняку Монтесіто, пише Geo.tv.

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Світлина, про яку йде мова, — це знімок Меган зі спини, яка сидить на стільці за столом, з-за неї визирає рука, ймовірно, Гаррі, а поряд стоїть на задніх лапах її собака Мія. На столі тарілка з фруктами, келих вина, вода, круасан, виноград тощо.

Меган Маркл зі своєю собакою (фото з instagram)

Ті, хто підписався на розсилку Меган, також отримали докладніше повідомлення: «Цього тижня я дуже рада представити вам колекцію „Як завжди“. Кожен предмет натхненний тим, як я виявляю турботу про людей у ​​своєму житті, як-от суміш лимонно-імбирного чаю, яка являє собою просту варіацію теплого напою, що я готую вдома зі свіжих лимонів зі свого саду».

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Також Меган згадала про ще один товар — млинці, які нагадали їй часи, коли в студентські роки вона мандрувала Францією.

Додамо, що нещодавно герцогиня Сассекська повідомила, що розширила низку продукції бренду. Відтепер там також будуть іграшки для дорослих.

Також Меган Маркл показала зворушливу сімейну традицію.

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Форто: Getty Images

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