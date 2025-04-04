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Події

Чиновник із Дніпра, на якого було скоєно замах, помер у лікарні

13:18 4 квітня 2025
Юрій Федько помер після теракту 4 квітня. Фото поліції

Чиновник, який постраждав під час підриву його автівки в Дніпрі ранком 4 квітня, помер у лікарні.

Загиблий — 61-річний керівник Лівобережної адміністрації міськради Дніпра Юрій Федько. Як повідомила його заступниця Ольга Козлова, чиновник разом із дружиною потрапили до реанімації. Нажаль, його врятувати не вдалося, повідомляє телеканал D1.

Юрій Федько помер у реанімації. Фото з відкритих джерел

Про стан здоров'я його дружини, яка також перебувала в автівці, наразі нічого не відомо. Є версія, що жінку вибухом викинуло із салону.

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За попередньою інформацією, кваліфікація події — теракт. Розглядається кілька версій підриву автомобіля, у тому числі, замовлення спецслужб рф, професійна діяльність, спроба дестабілізувати ситуацію в місті, а також неприязні стосунки з можливим зловмисником.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі був затриманий зловмисник, який вбив відомого одеського активіста Дем'яна Ганула.

Фото поліції

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