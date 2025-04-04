Чиновник із Дніпра, на якого було скоєно замах, помер у лікарні

Чиновник, який постраждав під час підриву його автівки в Дніпрі ранком 4 квітня, помер у лікарні.

Загиблий — 61-річний керівник Лівобережної адміністрації міськради Дніпра Юрій Федько. Як повідомила його заступниця Ольга Козлова, чиновник разом із дружиною потрапили до реанімації. Нажаль, його врятувати не вдалося, повідомляє телеканал D1.

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Юрій Федько помер у реанімації. Фото з відкритих джерел

Про стан здоров'я його дружини, яка також перебувала в автівці, наразі нічого не відомо. Є версія, що жінку вибухом викинуло із салону.

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За попередньою інформацією, кваліфікація події — теракт. Розглядається кілька версій підриву автомобіля, у тому числі, замовлення спецслужб рф, професійна діяльність, спроба дестабілізувати ситуацію в місті, а також неприязні стосунки з можливим зловмисником.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі був затриманий зловмисник, який вбив відомого одеського активіста Дем'яна Ганула.

Фото поліції

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