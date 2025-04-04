Осиротіла маленька донечка: на Покровському напрямку загинув воїн із Львівщини

У Самборі в останню дорогу провели воїна Володимира Намісняка. Усі, хто знав героя, згадують його як доброзичливу людину, доброго надійного друга та побратима, веселого і щирого. Турботливого чоловіка, який безмежно любив свою сім'ю та країну, повідомляє міська рада. Воїну навіки 32 роки.

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«Володимир після школи продовжив навчання в коледжі Національного університету „Львівська політехніка“, обравши спеціальність „Економіка підприємства“. Після отримання диплома розпочав трудову діяльність: спочатку працював за кордоном, але згодом повернувся в Україну. Тут він створив сім'ю, разом із дружиною виховував маленьку доньку».

Влітку 2024 року Володимир Намісняк зробив ще один важливий вибір у своєму житті — підписав контракт на службу в Збройних Силах України. Пройшов військову підготовку у Великій Британії, а згодом долучився до лав 703-ої окремої бригади підтримки.

«Обіймав посаду водія автомобільного відділення. У листопаді 2024 року Володимир вирушив у довготривале відрядження, пов'язане із захистом України. Він боронив державу в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, обіймаючи посаду мінометника. Виконував бойові завдання в різних гарячих точках».

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Свій останній бій воїн прийняв 28 березня. Сталося це на Покровському напрямку під час ворожого артилерійського обстрілу. Солдата поховали з військовими почестями в Самборі на Меморіалі Героям України. У нього залишилися батьки, брат, бабуся, дружина та 4-річна донька.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті воїна з Хмельниччини.

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