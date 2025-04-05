Зробіть так обов’язково перед тим, як відправляти зимовий одяг у шафу: поради від досвідченої господині (відео)

Настала весна — час не тільки для важливих робіт на дачі, а також для того, щоб перемістити громіздкий зимовий одяг у шафу і звільнити від нього коридори та передпокої.

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Втім, досвідчені господині радять перед цим провести процедуру очистку зимового одягу від бруду та залишків пилових бур і т.д. Про це говорить домогосподиня Наталія.

«Очистити одяг від „зимового бруду“ можна і в домашніх умовах, — говорить вона. — І я раду дам вам кілька важливих порад на прикладах свого пальта».

За словами господині, її пальто — зручне, красиве і легке, але після звичайного прання минулого року вона дало «усадку», тому тепер вона вивчила порад споживачів у Мережі і вирішила застосувати новий метод прання — за допомогою крохмалю.

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Для приготування «особливої» пральної суміші у ємність висипте 2 ложки (сама авторка ролика взяла картопляний, але її колега по роботі запевнила, що підійде й кукурудзяний).

Додайте до крохмалю 2 ложки аміаку 10% (також підійде нашатирний спирт), 50−100 мл гарячої води і швидко перемішайте, аби маса не затверділа.

Вийшла така собі рідка консистенція.

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Починайте обробку речі губкою, тручи розчином поверхню і особливо проблемні місця (комір з внутрішнього і із зовнішнього боків, манжети та кишені). Можна також обробити бокові шви на вашій речі.

Після такої обробки речі слід добре випрати у пральній машині. Для цього використовуйте лише гель або капсули для прання, які варто додатково посилити засобом для миття посуду.

І ще одна порада господині — періть одяг у розстебнутому вигляді і не вивертайте його.

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