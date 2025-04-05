День Дерев’яного Дракона 5 квітня: кому «Драконюля-симпатюля» принесе удачу

Життя продовжується, і на зміну дням «Мишаки-гуляки» та «Тигреняти-брязкальцелюба» приходить період «Драконюлі-симпатюлі».

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Саме так («Драконюля-симпатюля») називають одного з найбільш популярних представників Східного гороскопу, який відзначається особливою мудрістю та інтуїцією, що дозволяє йому знаходити нестандартні рішення у найскладніших ситуаціях, пише сайт Meteoprog.

Жителі Азії вважають, що істота сьогоднішнього дня поєднує в собі могутність і благородство вогняного Дракона з гнучкістю та прагматизмом дерева. Його рішення часто є поєднанням розуму та серця, тому він здатен будувати не тільки кар'єру, а й гармонійні стосунки зі своїм оточенням.

Сьогодні важливо залишатися вірним своїм переконанням і не піддаватися на вплив сторонніх осіб. Ваші інтуїтивні здібності будуть особливо сильними, тому варто довіряти власним відчуттям при прийнятті рішень. Однак будьте обережні, адже інколи ваша впертість може завадити вам побачити більш широкі можливості.

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«В фінансових справах цей день обіцяє бути успішним для тих, хто не боїться інвестувати в нові ідеї, адже ваш розум і рішучість допоможуть вам досягти стабільного доходу», — вважають автори Східного гороскопу.

Щодо особистих стосунків, то цей день принесе гармонію і взаєморозуміння. Дерев'яний Дракон знайде нові шляхи для відновлення емоційного балансу у стосунках з близькими.

Ще одна порада: сьогодні успішними будуть люди, які слухають сучасну українську музику, адже вітчизняні виконавці не можуть порадити поганих речей. Так, Alena Omargalieva вже навчила дівчат, як міцно триматися за «свого мужчину», а MamaRika — як завжди бути на зв'язку зі своїм коханням. В результаті — обидві названі композиції займають два перших місця у «хіт-параді» в YouTube-Music.

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"Хіт-парад" YouTube-Music

В суботу вранці до них доєдналася ще одна потенційна зіронька — Анічка Трінчер з композицією «Зірочка палай».

«Скільки талановитих людей цей світ так і не почув, бо хтось засумнівався в них. А скільки разів ти не зробила крок, бо засумнівалась у собі сама? Просто закрий вушка і сяй моя зірочка», — говориться в анонсі до відео. І з цією мудрою думкою не можна не погодитись.

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А ще запропонуємо звернути увагу на незвичну новинку, яка поки що не входить до хіт-парадів, але вже може здивувати слухачів.

Також нагадаємо, що днями Артем Пивоваров здивував незвичним дуетом, в якому не було Макса Барських.

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