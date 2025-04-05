Українкам дозволили перейти на пенсії своїх чоловіків, однак є дві важливі умови: що відомо

В Україні склалася ситуація, коли пенсія чоловіка може бути вищою, аніж у дружини. Приміром, він може бути «чорнобильцем», мати більше страхового стажу тощо.

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Тому у Пенсійному фонді України нагадали, що дружина може переоформити на себе пенсію чоловіка — втім, лише у разі його смерті, пише українське видання.

Це передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Йдеться про так звану пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Для здійснення цієї процедури слід звернутись до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

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Хто може оформити пенсію у зв’язку із втратою годувальника

Такий вид пенсії можуть оформити виключно непрацездатні члени сім’ї відповідно до двох умов:

людина перебувала на утриманні померлого;

на день смерті годувальник отримав кількість стажу, необхідного для призначення пенсії за III групою інвалідності.

Розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника

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Відповідно до законодавства, один непрацездатний член сім’ї може отримати 50% пенсії за віком померлого годувальника. На двох та більше непрацездатних членів сім’ї виплачують 100% пенсії за віком померлого годувальника (розподіляють виплати рівними частинами).

Довічно таку пенсію виплачують лише членам сім’ї, які досягли пенсійного віку.

Іншим родичам виплати продовжуються до втрати статусу непрацездатного.

Як оформити пенсію у зв’язку із втратою годувальника

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Оформити пенсію через втрату годувальника можна, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, це можна зробити онлайн через веб-портал ПФУ.

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