Інтер'єр-2025 — особистісно орієнтований простір. Це означає, що ви дотримуєтеся власного світовідчуття і наповнюєте приміщення тим, що вам подобається.

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Якщо вам до вподоби в'язані гачком ажурні серветки, сміливо прикрашайте ними стіл і комод. Якщо ви поціновувач фарфорових статуеток, експонуйте свою колекцію у вітальні або домашньому кабінеті. Якщо ви любитель читати, про це нехай розкажуть книжки у вашому інтер'єрі.

Домашня галерея — тренд-2025. Прикрашайте стіни картинами та портретами близьких вам людей.

У кухні сміливо виставляйте сервіз, якщо він ваша гордість.

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І тепер ніхто з домашніх не дорікне вам, адже ви слідуєте трендам. Оточувати себе речами, що тішать, — дуже правильне рішення. Адже не ви для речей, а речі — для вас.

І якщо хтось запитає, навіщо в кімнаті стільки плюшевих ведмедиків чи вазачок, сміливо відповідайте: «Для краси!» Її треба бачити та цінувати.

Милуйтеся красою, яка надихає вас. Даруйте позитивні емоції людям, з якими спілкуєтесь удома, на роботі, на вулиці.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як без ремонту швидко та просто оновити ванну кімнату.

Фото: pixabay

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