У 2025-му році за газ та електроенергію платитимемо більше? Експерт пояснив, чому це можливо

Як мінімум до 1 травня українці платитимуть існуючі тарифи за електроенергію та природний газ. Однак пізніше цього року тарифи на енергоносії можуть зрости.

ВІДЕО ДНЯ

Такий ймовірний прогноз надав заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телеканалу «Еспресо». Він зазначає, що ситуація на енергетичному ринку потребує активних дій уже зараз.

За словами експерта, причина цього — дефіцит на ринку, тож уже «з завтрашнього дня потрібно займатися імпортом». Також Андрій Закревський зазначив, що Україні знадобиться кожен куб природного газу і слід очікувати цього року на збільшення цін на електроенергію, яке давно затягувалося, як і на газ.

За його словами, багато проблем може вирішити відкриття енергетичного ринку, при якому «держава змогла б із себе скинути взагалі ці зобов'язання щодо закупівлі газу тощо».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує зростання тарифу на природний газ із літа до 10 гривень. Причина цього — закупівля 3−4 млрд кубометрів природного газу.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook