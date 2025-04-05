Плани на мирне щасливе життя зруйнувала війна: на Харківщині поліг 33-річний воїн з Полтавщини

Полтавщина втратила мужнього захисника. У Оржицькій громаді провели в останню дорогу старшого солдата Олександра Сарапина. Він загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини. Йому навіки 33 роки, повідомляє селищна рада. У воїна залишились матір, сестри, дружина.

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«Олександра з теплом згадують як доброзичливого, скромного, спокійного, виваженого та чуйного хлопця. Рано втративши батька, він став надійною опорою для мами та двох молодших сестричок. У Чутівці Олександр закінчив 9 класів місцевої школи, продовжив навчання у Лубенському фінансово-економічному коледжі за фахом „Бухгалтерська справа“. Відразу після закінчення навчання був призваний на строкову військову службу. Своє перше робоче місце отримав у Оржицькому районному відділі міліції. У 2015 році переїхав до столиці. У Києві працював охоронцем на різних підприємствах, зустрів кохану, одружився», — йдеться у повідомленні.

Втім, плани на мирне щасливе життя чоловіка зруйнував початок повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну.

«Олександр з перших днів добровольцем став на захист рідної землі. Службу проходив у підрозділі територіальної оборони столиці, згодом — у бойовому підрозділі ЗСУ», — повідомили земляки.

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Свій останній бій захисник прийняв 23 березня 2025 року на Харківщині. Більше тижня Олександр вважався безвісти зниклим. Рідні вірили у диво, але днями отримали сповіщення про загибель героя.

Раніше «ФАКТИ» сповіщали про загибель на війні воїна Володимира Намісняка зі Львівщини.

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