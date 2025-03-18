Охороняв небо від «шахедів» та ракет: на Харківщині загинув молодий сержант з Полтавщини

Решетилівська громада провела в останню земну дорогу свого земляка — 24-річного бійця Олександра Книша. З перших днів війни він боронив країну від окупантів. Під час виконання службово-бойових завдань на Харківщині він загинув, повідомляє міська рада:

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«Олександр здобув спеціальність водія та електрозварювальника. Рік попрацював механізатором. У 2019−2020 роках проходив строкову військову службу у прикордонних військах Нацгвардії на кордоні з Румунією. Мріяв працювати у ДСНС. Подав документи та чекав, коли з'явиться місце. В цей час разом із батьком працював у приватному сільськогосподарському підприємстві».

Коли почалося повномасштабне вторгнення, усі плани Олександра Книша змінились. У березні 2022 року він без вагань добровільно приєднався до лав Національної гвардії України. Три роки мужньо виконував військовий обов'язок, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, охороняв небо Полтавщини від «шахедів» та ракет.

Але 12 березня життя сержанта обірвалося поблизу н.п. Веселе Харківської області. Під час прощання з воїном над батьківською хатою кружляли журавлі. Крики птахів пронизували небо. Друзі та рідні Олександра пам'ятатимуть його, як усміхненого, позитивного, доброзичливого, енергійного та цілеспрямованого юнака. Бойові побратими — як вірного товариша, який міг дістати з-під землі в будь-який час доби усе необхідне.

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Раніше повідомлялося, що на війні загинув стрілець-снайпер з Хмельниччини, який мав трьох дітей.

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