Українці виправилися, і НБУ не продовжує ліміт на карткові перекази на 150 тисяч гривень: у чому підступ

1 квітня закінчився 6-місячний період обмежень на карткові перекази, введений Національним банком України з 1 жовтня. І своїм рішенням НБУ вирішив дію документа не продовжувати.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку, підкресливши, що в цьому більше немає необхідності. За даними банківської установи, 2024 року було зафіксовано аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, і їхнє зниження і було завданням запровадження обмежень.

Як уточнили в НБУ, до теперішнього часу в результаті введення регуляторних обмежень кількість таких переказів знизилася, як і припинилася короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карт.

«Національний банк і надалі моніторитиме ситуацію і працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за необхідності вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата», — наголосили у пресслужбі Нацрегулятора.

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Зазначимо, що у НБУ також підкреслили роль впровадження Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг» у зниженні кількості карткових переказів. Однак на відміну від рішення НБУ, Меморандум продовжить діяти, а з 1 червня навіть посилиться — максимальний ліміт переказу знизиться зі 150 тисяч гривень до 100 тисяч.

У банку «Глобус» пояснили «ФАКТАМ», що понад дві третини банків підписали Меморандум, спрямований на добровільне застосування обмежень на карткові перекази. Звичайно, кожен банк сам формує свою політику ризикованості, і формально з 1 квітня всі централізовані обмеження перестають діяти. Однак банківські установи, які підписали Меморандум, продовжать його виконання, та й ті, що не підписали, також встановлять якісь свої внутрішні ліміти.

Зауважимо, що нещодавно «Ощадбанк» ввів обов'язкове підтвердження через СМС-повідомлення на всі грошові перекази понад 100 гривень, що викликало негативну реакцію клієнтів.

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