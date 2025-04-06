Трамп «домирився»: жителі Аляски вчать російську мову в очікуванні вторгнення росії

У той час як президент США Дональд Трамп заявляє про своє бажання бачити Канаду одним американських штатів і «взяти під своє крило» Гренландію, на Алясці, на острові Малий Діомід, який знаходиться за кілька кілометрів від російського острова Великий Діомід у Беринговій протоці, побоюються російської вторгнення.

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Про це йдеться у статті видання The Economist. Автор, який побував на цьому острові, пише про місцевих жителів, які «охороняють чорний хід Америки». Взимку, коли вода замерзає, люди можуть переходити з одного острова на інший. Однак американці туди не хочуть — росіяни застосовують сигнальні ракети і «погрожують спускати собак».

Фото із сайту www.economist.com

У цьому районі росіяни не ховаючись проводять військові навчання, що «нервує» місцевих жителів. Автор, який поспілкувався з людьми, згадує про те, що вони почуваються покинутими, а деякі з них дивляться російське телебачення і слухають новини про те, що американські політики «провокували росію на вторгнення в Україну» і що «путін захищає російськомовних жителів Донбасу».

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Також автор статті Джейкоб Джуда пише про те, що росіяни в тому районі посилили свої форпости та активно співпрацюють із Китаєм. Заявляє про свої «північні амбіції» і Дональд Трамп. Тим часом жителі цього невеликого острова вчать російську мову, боячись вторгнення.

Нагадаємо, що напередодні США прокотилася хвиля протестів — люди протестували проти політики Дональда Трампа та його соратника Ілона Маска.

Фото з Вікіпедії

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