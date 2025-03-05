«Цінний» лист від Зеленського та демарш демократів: як пройшов перший виступ Трампа перед Конгресом США і про що він говорив (відео)

Президент США Дональд Трамп, який розпочав «митну війну» з Канадою, Мексикою та Китаєм, виступив з промовою перед Конгресом США. Анонсуючи звернення до політікума, Трамп обіцяв, що «вечір буде величним» і що він «скаже все, як є».

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Що стосується України, то, за словами Трампа, він отримав отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому було заявлено про «готовність Києва сісти за стіл переговорів». «Паралельно ми мали серйозні переговори з росією, і ми отримали сильні сигнали, що вони готові до миру», — цитуеє Трампа «Голос Америки».

Він в черговий раз заявив про «сотні мільярдів доларів», які США спрямували на підтримку оборони України, наголосивши, що «Європа, на жаль, витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України».

Говорив він про те, що «настав час зупинити це божевілля, зупинити вбивства та безглузду війну», наголосивши на важливості переговорів з обома сторонами.

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А ось про те, що Америка призупинила надання Україні військової допомоги, він не згадав зовсім.

В своєму виступі американський президент хвалив Ілона Маска та роботу його Департаменту ефективності (DOGE), який звільнив купу бюджетників, а також критикував свого попередника Джозефа Байдена за все і, зокрема, за міграційну політику.

За його словами, нещодавно ухвалений закон дозволяє правоохоронцям затримувати нелегалів, які підозрюються у кримінальних злочинах, навіть якщо тим формально не були пред'явлені звинувачення. А ось для «толстосумів» він планує запроводити «золоті карти» — іноземці за 5 мільйонів доларів зможуть отримати посвідку на проживання в США.

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Що стосується «тарифних війн», то, за словами Трампа, з 2 квітня набудуть чинності «взаємні» тарифи для країн, які вводять мита на американські товари. Він, зокрема, в цьому контексті згадав країни ЄС, Китай, Бразилію, Індію, Мексику та Канаду.

Він знов заявляв про те, що США хочуть й отримають Гренландію, стверджував, що Америка отримає назад Панамський канал, а також встановить американський прапор на планеті Марс і навіть за її межами…

У той час, як республіканці підтримували Дональда Трампа, демократи висловлювали своє незадоволення, піднімаючи таблички за написами «Брехня», а також лозунгами проти його найближчих соратників. А одного з них вивели із зали. Це був Ал Грін, який почав кричати на Трампа під час його виступу, заявляючи, що той «не має мандата».

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Нагадаємо, що рішення щодо призупинення допомоги Україні стосується всіх запланованих, але ще не виконаних постачань військового обладнання. Насамперед, це ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії. Пауза буде поширюватись на все військове обладнання, яке ще не знаходиться на території України.

Фото — скріншот

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