Дозволено все: експерт про відносини путіна і Трампа

Для Трампа встановлення дружніх відносин із росією — один із пріоритетів. Мета — встановити стратегічне партнерство з рф, можливо, ціною українських інтересів, вважає директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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«Ресурс того, скільки Трамп може ще пробачати росію за зриви переговорів та порушення вже досягнутих домовленостей, ще великий, — сказав він. — Чи зможе позиція Трампа змінитися — відкрите питання. Все тому, що достатня частина Республіканської партії перебуває під повним його контролем і не зможе дозволити собі суперечити президенту».

Але, на думку експерта, є окремі представники Республіканської партії в Сенаті та в Конгресі, які періодично висловлюють свою незгоду з діями Трампа.

«Але очікується, що ключове рішення ухвалить сам Трамп. Чи зможе він побачити, що путін водить за ніс, обманює, грає на його марнославстві, на його амбіціях, а при цьому не збирається просуватися до справжнього миру — невідомо».

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Дубовик зазначає: стосунки путіна та Трампа дуже особливі. Главі кремля дозволено все.

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