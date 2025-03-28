Брехливість путіна та довірливість Трампа: ЗМІ про перепони на шляху до миру

Пройшло два раунди мирних переговорів, і основні ритми стилю переговорів путіна стають зрозумілими: «це брехня, бомба, брехня, бомба». Лише через день після нового передбачуваного прориву цього тижня в Ер-Ріяді щодо мораторію на атаки в Чорному морі, смертоносні дрони путіна знову налетіли на українські міста.

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Після розмови Дональда Трампа з путіним на початку цього місяця Білий дім заявив, що «майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та росією має величезну перевагу», і говорив про «величезні економічні угоди та геополітичну стабільність, коли буде досягнуто миру». Кілька днів потому представники кремля зустрілися зі своїми американськими колегами в Саудівській Аравії та погодили часткове припинення вогню, призупиняючи атаки на енергетичну інфраструктуру. Тієї ж ночі російські ракети обрушилися на Київ, пише Telegraph.

Цього тижня картина повторилася. Представники путіна стверджували, що перемир'я в Чорному морі, яке дозволило вільний експорт російського зерна та добрив, було порушено. Ще одна брехня або, принаймні, відволікання уваги, тому що жоден товар наразі не є під санкціями чи обмеженнями, йдеться у статті.

кремль насправді хоче вільного проходу для своїх нафтових танкерів і прикриття для постраждалого Чорноморського флоту, щоб повернутися на свою базу в Севастополі, звідки він був змушений вийти через українські ракетні атаки.

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Але, можливо, Трамп і його нафтовий представник, мільярдер Стів Віткофф, не ті дурні, якими їх вважає путін.

По-перше, дивний — дехто може сказати, безглуздий — оптимізм Білого дому на початку переговорів випарувався. Тон переговорів цього тижня в Ер-Ріяді був сухим: «Сполучені Штати і росія продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру».

Сам Трамп, схоже, починає розуміти, що кремль ставить його за дурня. Іншими словами: «я бачу вас, путін, і я знаю, що ви робите».

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США також відмовилися виконати вимогу кремля скасувати санкції проти конкретних банків, які займаються експортом зерна. Це ще дуже далеко від того, щоб США фактично стали жорсткішими щодо путіна. Але, принаймні, рожева атмосфера, здається, поступилася місцем періоду жорсткої торгівлі.

Але путін навряд чи поводиться як лідер, який серйозно ставиться до миру. Його триваючі повітряні атаки здаються прорахованими для Білого дому. І за столом переговорів у Саудівській Аравії кожна його уявна поступка насправді йде на користь росії та шкодить Україні.

Мирному процесу загрожують дві конкуруючі загрози: нетерпіння Трампа щодо припинення вогню з одного боку та зарозумілість та омана путіна з іншого. Крім того, Трампа часто критикують за велику симпатію до путіна.

Але насправді путін теж може смертельно недооцінювати запальний характер Дональда Трампа, його чутливість до принижень і величезну економічну та військову міць, якою він володіє.

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Раніше повідомлялося, що Трамп пропонує Україні сплатити США 120 млрд доларів, відмовитись від членства в ЄС, втратити контроль над надрами.

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