Вибір взуття — непростий процес. Перш ніж вирушити до магазину, варто вивчити тренди сезону. По-перше, щоб виглядати стильно, по-друге, щоб взуття вам прослужило не один сезон.

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Сітчасте взуття зараз на піку популярності. Це не новий тренд в історії моди. Але його повернення невипадкове. Мода дає шанс повернутися лише тим трендам, які виправдали себе та стали улюбленими.

Сітчасті туфлі — це красиво. Вони виглядають на нозі невагомими. Дуже важливо вибирати дихаючі технологічні матеріали, тоді почуватиметеся комфортно. Особливо стильні сітчасті балетки та мюлі на підборах. Але ні ті, ні інші не повинні відкривати ногу занадто.

Сітчасте взуття — це тандем елегантності та комфорту. І це головна причина вважати його купівлю чудовою інвестицією у гардероб. Ще одна причина — такі туфлі чудово поєднуються з одягом. Підійдуть як для відпочинку, так і для офісу. Важливо знайти свій колір та свою модель. Вибираючи взуття, пам'ятайте: головне, щоб ви відчували себе в ньому комфортно.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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