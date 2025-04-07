«Як довго росія ігноруватиме?»: в Європі відреагували на путінський терор українських міст

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре наголосив на припиненні вогню в Україні, засудивши російські атаки на цивільне населення. Про це він написав у соцмережі Х 6 квітня — у день національної жалоби в Україні за жертвами обстрілів.

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«У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах» — написав президент Франції.

За словами Макрона, у той час як Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента Трампа про повне й безумовне 30-денне припинення вогню, і в йде процес між партнерами над шляхами досягнення миру, росія продовжує війну з усе вищою інтенсивністю, тероризуючи цивільне населення.

«Ці російські удари мають закінчитися. Припинення вогню має відбутися якнайшвидше. І рішучі заходи в разі, якщо росія й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру, мають бути вжиті. Як довго росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?» — написав Макрон.

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Додамо, що 4 квітня війська рф завдали удару по Кривому Рогу. Загинуло 20 людей, з них — 9 дітей.

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