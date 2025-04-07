Паска, яку можна їсти губами: рецепт від Лілії Цвіт — «без заморочок і зайвого клопоту»

Львівська господиня Лілія Цвіт, яка поділилася рецептом класичної паски, розповіла, що відкрила для себе ще один рецепт, який їй надзвичайно сподобався.

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Паска виходить пухкою й довго не черствіє.

«Минулого року спробувала — і дуже сподобався цей рецепт! Паска виходить пухка, дуже мʼякенька і довго не черствіє, залишається смачною. Цього року — приготую такі знову! І вам рекомендую. Порція невелика — спробуйте!» — пише блогерка.

Інгредієнти на 3 шт. 13*9

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Опара:

Цукор — 25 г

Дріжджі- 25 г (сухі — 8 г)

Молока — 150 мл.

Борошно — 100 г

Тісто:

Яйця — 2 шт. + 2 жовтки

Цукор — 100 г

Опара

Борошно — 400 г

Вершкове масло — 60 г

Оливкова олія — 20 г

Глазур:

Білки — 2 шт.

Цукор — 150 г.

Лимонний сік — 20 г

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Родзинки — 100 г.

Приготування:

Приготування розпочинати з опари. Для цього до цукру додати дріжджі й поступово молоко.

Все добре перемішати. Дріжджі можна брати як свіжі, так і сухі. Молоко має бути ледь теплим.



Готову опару залишити на 20−30 хвилин в теплі.

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Окремо у великій мисці з'єднати яйця й цукор, перемішати й додати сюди готову опару.

Далі можна замішувати тісто. Додати більшу ніж половину просіяного борошна й замішувати, поступово додаючи більше борошна.

Решту борошна висипати на робочу поверхню, викласти туди тісто, додати вершкове масло, оливкову олію й продовжувати місити.

Щоб паска була пухкою, потрібно добре вимісити тісто.

Перекласти тісто у велику миску і залишити у теплі на півтори години.

Потім можна формувати паски. Руки слід змастити олією.

Формувати так: від тіста відірвати шматок, всередину покласти родзинки й заліпити, формуючи кульку.

Викладати паски у форму. Важливо щоб тісто заповнювало форму не більше як на ⅓.

Залишити паски у формі підходити ще на 40 хвилин. Вони мають дуже добре підрости.

Випікати при 170° 40 хвилин.

«Виходять дуже гарні та рум'яні паски. Важливо дати їм добре вистоятися у формі, щоб вони були рівненькими і не потріскалися», — радить господиня.

Білки, що залишилися від паски, з'єднати з цукром, соком лимона й поставити на парову баню нагрівати до розчинення цукру.

Далі збити міксером 10 хвилин до стійких піків, щоб вийшла густа гарна маса.

Змастити нею паски. Прикрасити за бажанням.

А для тих, хто крім пасок, чекає на м'ясні страви, підійде рецепт біляшів від Павчика, Міцкевича та Ектора Хіменеса Браво.

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