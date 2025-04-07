Паска, яку можна їсти губами: рецепт від Лілії Цвіт — «без заморочок і зайвого клопоту»
Львівська господиня Лілія Цвіт, яка поділилася рецептом класичної паски, розповіла, що відкрила для себе ще один рецепт, який їй надзвичайно сподобався.
Паска виходить пухкою й довго не черствіє.
«Минулого року спробувала — і дуже сподобався цей рецепт! Паска виходить пухка, дуже мʼякенька і довго не черствіє, залишається смачною. Цього року — приготую такі знову! І вам рекомендую. Порція невелика — спробуйте!» — пише блогерка.
Інгредієнти на 3 шт. 13*9
Опара:
Цукор — 25 г
Дріжджі- 25 г (сухі — 8 г)
Молока — 150 мл.
Борошно — 100 г
Тісто:
Яйця — 2 шт. + 2 жовтки
Цукор — 100 г
Опара
Борошно — 400 г
Вершкове масло — 60 г
Оливкова олія — 20 г
Глазур:
Білки — 2 шт.
Цукор — 150 г.
Лимонний сік — 20 г
Родзинки — 100 г.
Приготування:
Приготування розпочинати з опари. Для цього до цукру додати дріжджі й поступово молоко.
Все добре перемішати. Дріжджі можна брати як свіжі, так і сухі. Молоко має бути ледь теплим.
Готову опару залишити на 20−30 хвилин в теплі.
Окремо у великій мисці з'єднати яйця й цукор, перемішати й додати сюди готову опару.
Далі можна замішувати тісто. Додати більшу ніж половину просіяного борошна й замішувати, поступово додаючи більше борошна.
Решту борошна висипати на робочу поверхню, викласти туди тісто, додати вершкове масло, оливкову олію й продовжувати місити.
Щоб паска була пухкою, потрібно добре вимісити тісто.
Перекласти тісто у велику миску і залишити у теплі на півтори години.
Потім можна формувати паски. Руки слід змастити олією.
Формувати так: від тіста відірвати шматок, всередину покласти родзинки й заліпити, формуючи кульку.
Викладати паски у форму. Важливо щоб тісто заповнювало форму не більше як на ⅓.
Залишити паски у формі підходити ще на 40 хвилин. Вони мають дуже добре підрости.
Випікати при 170° 40 хвилин.
«Виходять дуже гарні та рум'яні паски. Важливо дати їм добре вистоятися у формі, щоб вони були рівненькими і не потріскалися», — радить господиня.
Білки, що залишилися від паски, з'єднати з цукром, соком лимона й поставити на парову баню нагрівати до розчинення цукру.
Далі збити міксером 10 хвилин до стійких піків, щоб вийшла густа гарна маса.
Змастити нею паски. Прикрасити за бажанням.
А для тих, хто крім пасок, чекає на м'ясні страви, підійде рецепт біляшів від Павчика, Міцкевича та Ектора Хіменеса Браво.48
Читайте нас у Facebook