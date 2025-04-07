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Книга рецептів

Паска, яку можна їсти губами: рецепт від Лілії Цвіт — «без заморочок і зайвого клопоту»

10:51 7 квітня 2025
Паски за рецептом Лілії Цвіт, фото скріншот відео

Львівська господиня Лілія Цвіт, яка поділилася рецептом класичної паски, розповіла, що відкрила для себе ще один рецепт, який їй надзвичайно сподобався.

Паска виходить пухкою й довго не черствіє.

«Минулого року спробувала — і дуже сподобався цей рецепт! Паска виходить пухка, дуже мʼякенька і довго не черствіє, залишається смачною. Цього року — приготую такі знову! І вам рекомендую. Порція невелика — спробуйте!» — пише блогерка.

Інгредієнти на 3 шт. 13*9

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Опара:
Цукор — 25 г
Дріжджі- 25 г (сухі — 8 г)
Молока — 150 мл.
Борошно — 100 г

Тісто:
Яйця — 2 шт. + 2 жовтки
Цукор — 100 г
Опара
Борошно — 400 г
Вершкове масло — 60 г
Оливкова олія — 20 г

Глазур:
Білки — 2 шт.
Цукор — 150 г.
Лимонний сік — 20 г

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Родзинки — 100 г.

Приготування:

Приготування розпочинати з опари. Для цього до цукру додати дріжджі й поступово молоко.

Все добре перемішати. Дріжджі можна брати як свіжі, так і сухі. Молоко має бути ледь теплим.

Готову опару залишити на 20−30 хвилин в теплі.

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Окремо у великій мисці з'єднати яйця й цукор, перемішати й додати сюди готову опару.

Далі можна замішувати тісто. Додати більшу ніж половину просіяного борошна й замішувати, поступово додаючи більше борошна.

Решту борошна висипати на робочу поверхню, викласти туди тісто, додати вершкове масло, оливкову олію й продовжувати місити.

Щоб паска була пухкою, потрібно добре вимісити тісто.

Перекласти тісто у велику миску і залишити у теплі на півтори години.

Потім можна формувати паски. Руки слід змастити олією.

Формувати так: від тіста відірвати шматок, всередину покласти родзинки й заліпити, формуючи кульку.

Викладати паски у форму. Важливо щоб тісто заповнювало форму не більше як на ⅓.

Залишити паски у формі підходити ще на 40 хвилин. Вони мають дуже добре підрости.

Випікати при 170° 40 хвилин.

«Виходять дуже гарні та рум'яні паски. Важливо дати їм добре вистоятися у формі, щоб вони були рівненькими і не потріскалися», — радить господиня.

Білки, що залишилися від паски, з'єднати з цукром, соком лимона й поставити на парову баню нагрівати до розчинення цукру.

Далі збити міксером 10 хвилин до стійких піків, щоб вийшла густа гарна маса.

Змастити нею паски. Прикрасити за бажанням.

А для тих, хто крім пасок, чекає на м'ясні страви, підійде рецепт біляшів від Павчика, Міцкевича та Ектора Хіменеса Браво.

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