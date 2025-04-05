Головне — увімкнути Сердючку: Павчик, Міцкевич та Ектор Хіменес Браво показали, як приготувати шедевр замість «вокзальних» біляшів
Народні улюбленці Павчик та Міцкевич, після своїх знаменитих дерунів, продовжують кулінарні експерименти. Мало того, до славного товариства доєднався не менш відомий кулінар Ектор Хіменес Браво.
«О-охххх, ця хрустка скоринка та соковита начинка… Пава і Міцкевич не могли відірватися від цих біляшів, ще і собі в кульок набрали», — написав у себе у соціальній мережі Ектор Браво.
Також він розповів, як готується такий кулінарний шедевр. І, вочевидь, перш за все варто створити правильний «настрій вокзалу» — адже саме там продаються, імовірно, найкращі біляші. А вокзал завжди асоціюється з потягами і провідниками — тобто, потрібно перш за все вмикнути Сердючку!
І вже після цього переходити до інших операцій.
Для тіста на біляші треба:
Суміш молока та води — 230 г;
Дріжджі сухі — 4 г;
Цукор — 1 ч. л.;
Сіль — ½ ч. л.;
Борошно — 350 г;
Олія — 20 г.
Для соковитої начинки:
Фарш яловичий — 300 г;
Цибуля ріпчаста — 170 г;
Сіль, перець — за смаком.
Приготування:
В теплу суміш молока та води додати дріжджі, цукор, сіль. Перемішати.
Додати борошно, замішати тісто, влити олію, ще раз добре вимішати.
Залишити під рушником у теплому місці на 1−1,5 години — для зростання.
Приготувати начинку: змішати фарш, цибулю, посолити й поперчити за смаком.
Тісто поділити на кульки.
Кожну кульку розтягнути, покласти фарш, защепити краї.
Смажити у гарячій олії на маленькому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
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