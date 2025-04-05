Народні улюбленці Павчик та Міцкевич, після своїх знаменитих дерунів, продовжують кулінарні експерименти. Мало того, до славного товариства доєднався не менш відомий кулінар Ектор Хіменес Браво.

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«О-охххх, ця хрустка скоринка та соковита начинка… Пава і Міцкевич не могли відірватися від цих біляшів, ще і собі в кульок набрали», — написав у себе у соціальній мережі Ектор Браво.

Також він розповів, як готується такий кулінарний шедевр. І, вочевидь, перш за все варто створити правильний «настрій вокзалу» — адже саме там продаються, імовірно, найкращі біляші. А вокзал завжди асоціюється з потягами і провідниками — тобто, потрібно перш за все вмикнути Сердючку!

І вже після цього переходити до інших операцій.

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Для тіста на біляші треба:

Суміш молока та води — 230 г;

Дріжджі сухі — 4 г;

Цукор — 1 ч. л.;

Сіль — ½ ч. л.;

Борошно — 350 г;

Олія — 20 г.

Для соковитої начинки:

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Фарш яловичий — 300 г;

Цибуля ріпчаста — 170 г;

Сіль, перець — за смаком.

Приготування:

В теплу суміш молока та води додати дріжджі, цукор, сіль. Перемішати.

Додати борошно, замішати тісто, влити олію, ще раз добре вимішати.

Залишити під рушником у теплому місці на 1−1,5 години — для зростання.

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Приготувати начинку: змішати фарш, цибулю, посолити й поперчити за смаком.

Тісто поділити на кульки.

Кожну кульку розтягнути, покласти фарш, защепити краї.

Смажити у гарячій олії на маленькому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Нагадаємо, українська блогерка Alina FooDee показала, як готує паски й порадувала господинь рецептом.

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