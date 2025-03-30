Рецепт класичної паски від Лілії Цвіт: неймовірна смакота, яка виходить у кожної господині

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, рецепти випічки якої подобаються нашим читачам, запропонувала на Великдень приготувати класичну паску.

За словами кулінарки, цей рецепт простий. Пасочки виходять запашні, рівненькі, рум'яні, пухкенькі.

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«Для господині з досвідом це найкращий рецепт. Цю паску готую щороку. Рецепт без зайвого клопоту, без зайвих продуктів і без заморочок. Результат — завжди супер! Мʼякенька, пухка і дуже смачна!» — відмічає Лілія.

Інгредієнти на 4 шт. форми 9*11

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Опара: молоко — 250 мл, дріжджі — 25 г (сухі — 8 г), цукор — ½ ст. л, борошно — 4 ст. л. від загальної кількості.

Тісто:

Яйця — 3 шт

Масло — 50 г

Смалець — 50 г

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 16 г

Борошно — 600 г

Родзинки — 100 г

Цедра — 1 шт.

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Жовток і 1 ст. л. молока для змащування.

Приготування:

Починати потрібно з приготування опари. Краще готувати на свіжих дріжджах.

Дріжджі розчинити у ледь теплому молоці, додати трохи борошна, щоб вийшла маса консистенцією схожа на млинці.

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Накрити й залишити у теплі на 30 хвилин, щоб дріжджі ожили й почали діяти.

Окремо у мисці з'єднати здобні інгредієнти — яйця, цукор, масло та жир. Збити це все міксером до однорідності.

Коли опара підійшла, додати її до яєчної маси й перемішати.

Далі додати цедру апельсина, просіяне борошно у декілька етапів і замішати тісто.

Потім додати пропарені і висушені родзинки та перемішати. Важливо щоб тісто не було занадто густим.

Залишити тісто у теплі. У період підняття тіста потрібно зробити дві його обминки. Дві обминки забезпечують дуже гарне пухке тісто, а також рівненьку паску.

Формувати паски краще руками, змащеними в олії. У форми тісто вкладати на 1/3 форми.

Залишити підійти у формі ще на 30 хвилин, щоб паски добре підійнялися у формі інакше вони можуть потріскати у духовці.

Можна змастити паски жовтком з молоком і поставити у духовку випікати.

Випікати при 160° одну годину.

«Зверніть увагу, що паски печемо не при високій температурі, інакше вони підгорять, а всередині можуть залишитись сирими. Оптимальна температура 160−170° в залежності від того, яка духовка і наскільки велика ваша паска», — рекомендує господиня.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пасок від українського кулінара Івана.

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