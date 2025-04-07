Війська КНДР скоро можуть з’явитись в Україні: що на це вказує

На відео, що з'явилося нещодавно, видно, як росіяни перевозять кілька північнокорейських важких артилерійських установок типу «Коксан» залізницею до північної частини Криму. Ці 170-мм важкі гармати відіграли важливу роль в атаках на українські війська на Курщині.

ВІДЕО ДНЯ

Велика дальність стрільби систем «Коксан» дозволяла північнокорейським військам обстрілювати українські позиції, залишаючись практично невразливими для вогню у відповідь. Україна змогла вразити установки «Коксан» за допомогою безпілотників, але поки що задокументовано знищення лише п'яти установок, тоді як Пхеньян, за повідомленнями, розгорнув їх близько 200, повідомляє zdf.de.

За словами полковника Рейснера, в умовах складної світової ситуації Київ мало що може зробити, щоб протистояти москві у військовому плані. Батальйони недоукомплектовані, а росія має вищий оборонний потенціал.

Досі північнокорейські сухопутні війська воювали лише в межах міжнародно визнаного кордону росії, тобто переважно в Курській області. Однак тепер задокументована присутність систем залпового вогню «Коксан» на українській землі є передвісником політично значущої ескалації, тобто ймовірного неминучого бойового розгортання північнокорейських сухопутних військ в Україні.

РЕКЛАМА

Як тільки вони почнуть бойові дії, Пхеньян однозначно стане агресором проти України.

Системи «Коксан» мають дальність стрільби звичайними артилерійськими снарядами близько 40 кілометрів. Однак, якщо вони використовують реактивні снаряди, вони можуть стріляти навіть на 60 кілометрів.

Це означає, що якщо росія розмістить установки «Коксан» у Запорізькій області, тобто дуже близько до точки, де їхня присутність була візуально задокументована, північнокорейці зможуть перевести місто Запоріжжя і Херсон, зокрема, в зону досяжності важкої артилерії.

РЕКЛАМА

За оцінками експертів, близько 12 000 солдатів з Північної Кореї воюють на лінії фронту в російській агресивній війні.

Загалом тепер, коли територія на Курщині майже повністю відвойована росією, вона, вочевидь, готується розмістити контингент північнокорейських сухопутних військ і на окупованій українській території. Передислокація «Коксанів», швидше за все, є підготовчим кроком.

Раніше стало відомо, що Кім Чен Ин ще «підкинув» своїх солдатів путіну.

РЕКЛАМА

234

Читайте нас у Facebook