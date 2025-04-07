Східні астрологи передбачили, що цього тижня у житті багатьох можливі значні зміни, які істотно вплинуть на звичний перебіг подій. Проте важливо дізнатися також і думку прихильників західної школи астрології.

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Їхні поради на вівторок, 8 квітня, публікує вітчизняне онлайн видання.

Овен

Вдалий день для творчих людей, адже вони отримають заслужене визнання своїх талантів. Та й у інших багато чого залежатиме від ясності розуму. А ще кошти, заощаджені цього дня, допоможуть уникнути фінансових труднощів у майбутньому.

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Телець

Сьогодні варто уникати фізичних навантажень, які можуть створити додатковий стрес для організму. А ось ваша здатність справляти враження на інших працюватиме на повну і принесе винагороду. Втім надмірна відвертість і емоційність під час ділових зустрічей може зіпсувати вашу репутацію.

Близнюки

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Цього дня все йтиме не за планом, втім важливі люди будуть готові підтримати ваші старі проєкти. Важливо, щоб озвучені вами ідеї були оригінальними і багатообіцяючими. Ваші колеги прислухатимуться до вас і розумітимуть вас краще, ніж зазвичай.

Раки

У вівторок ви будете сповнені надії. Тому бізнесменам варто дуже обдумано підходити до інвестицій, і обов’язково отримати попередній висновок експертів. Друзі та родичі вимагатимуть більше уваги, але й принесуть вам нові ідеї для зростання.

Лев

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У вирішенні поточних справ доведеться проявити максимуму такту і дипломатичності. Втім ті, хто довго переживав фінансову кризу, можуть отримати гроші з несподіваного джерела, що миттєво позбавить від багатьох життєвих труднощів. Витративши час і енергію на отримання нових знань, ви отримаєте значну користь.

Діва

Настає день, який навчить вас цінувати час і гроші, інакше вже найближче майбутнє може «підкласти свиню». Перед тим, як приймати остаточне рішення, враховуйте думку своїх рідних. На роботі вас підтримуватимуть у всіх починаннях.

Терези

Гра (наприклад, з дітьми) принесе цінний досвід і душевне зцілення. Також у вас є ймовірність отримати значну суму грошей, а разом із ними — й душевний спокій. Загалом це день для обережних кроків, коли холодний розум буде важливішим за емоції.

Скорпіон

Відмінний стан здоров’я дозволить спланувати активний час з друзями. Однак день не дуже сприятливий для фінансів, тому тримайте витрати під контролем. Будьте готовими укладати важливі угоди, які матимуть значні перспективи для вашого майбутнього.

Стрілець

Будьте обережні при прийнятті рішень щодо інших людей, оскільки нав’язування власних поглядів може зашкодити вашим же інтересам. Терпеливе вирішення ситуацій — це шлях до успіху. День сприяє освоєнню нових технологій та навичок, тож за можливості, відвідайте бізнес-тренінг.

Козеріг

Залишайтеся зосередженими на власних справах, аби уникнути залежності. Увага до порад сторонніх під час інвестування, може призвести до фінансових втрат. Під кінець дня виділіть час для себе і прогуляйтесь з вашим супутником життя.

Водолій

Ви відчуватимете впевненість завдяки підтримці родини та друзів. На роботі шеф може похвалити вас за хорошу роботу. Однак по закінченні робочого дня варто уникати компанії сторонніх людей — такі посиденьки лише згаять ваш час.

Риби

День обіцяє удачу, тому не бійтеся брати на себе додаткові обов'язки — це може призвести до підвищення зарплати та покращення фінансового становища. У вільний час спорт на свіжому повітрі очистить ваші думки, а медитація та йога принесуть відчутну користь й для фізичного здоров'я.

Також радимо звернути увагу на підказки карт Таро щодо викликів поточного дня.

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