Росіяни не хочуть миру: дипломат про тактику кремля

Черговий жахливий за своїми наслідками акт тероризму росіян, які атакували ракетою українських дітей у Кривому Розі, має повернути до реалій тих, хто захопився процесом імітації перемовин. Так вважає Валерій Чалий, український дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України у США, який раніше висловлювався щодо миротворців в Україні.

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«Жодного миру, навіть повної зупинки вогню, росіяни не хочуть. Це не просто ворог. Це ворог цинічний і підступний. Хоча міжнародні структури, включно з Радбезом ООН, в питанні російської війни проти України продемонстрували свою імпотентність, — зафіксувати на цій трибуні те, що скоїли ці варвари, потрібно», — зазначив дипломат.

Валерій Чалий нагадав, що цього місяця в РБ ООН головує Франція. Тому було б доцільним звернутися до європейських партнерів в ООН ініціювати це засідання, добре підготуватися до нього та провести найближчим тижнем.

«Сподіваюся, наше МЗС цей крок вже зробило та реалізує. Було б також правильним, щоб за відсутності досі офіційного представника України при ООН, на засіданні виступив або перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, або інший дипломат з рівнозначним досвідом», — підкреслив Чалий.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під прикриттям перемовин путін на 50% збільшив кількість атак на Україну.

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